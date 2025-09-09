To pierwszy taki zestaw LEGO w historii! Znana franczyza sci-fi wkracza w świat klocków

fot. materiały promocyjne

Na zapowiedzi widać transporter, czyli maszynę do teleportacji ze świata Star Treka. Gdy kamera robi zbliżenie na platformę, widzom ukazuje się minifigurka Kapitana Picarda, jednej z najsłynniejszych postaci w serii. Wideo trwa zaledwie piętnaście sekund i kończy się napisem „TUGH PAW”, co po klingońsku oznacza „wkrótce”.

Produkt już wzbudza ogromne emocje, ponieważ to pierwszy w historii zestaw klocków LEGO ze świata Star Treka. Na razie nie wiadomo, czy będzie to jednorazowa współpraca, czy dostaniemy w przyszłości więcej modeli.

Zapowiedź zestawu LEGO ze świata Star Treka

Zapowiedź możecie obejrzeć poniżej:

Czego spodziewać się po zestawie LEGO Star Trek?

Plotki wskazują, że dostaniemy model kultowego statku kosmicznego Enterprise NCC-1701D, który będzie składać się z 3600 elementów. Możemy więc zgadywać, że nowy zestaw LEGO prawdopodobnie będzie pochodzić z serialu Star Trek: Następne pokolenie, który był emitowany w latach 1987 - 1994.

Według przecieków oprócz Kapitana Picarda możemy spodziewać się również minifigurek Rikera, Daty z kotem, Worfa, Geordiego La Forge'a, dr Beverly Crusher, Troi, Wesleya Crushera i Guinana. Są także plotki, że zestaw będzie zawierać ekskluzywny wahadłowiec Type-15 i minifigurkę Ro Laren jako prezent do zakupu w ramach limitowanej oferty dla pierwszych nabywców.

