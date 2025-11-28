Wpadka w hicie Netflixa? To nie Winona Ryder, tylko dublerka

fot. Netflix

W mediach społecznościowych Beyond Reporter, na co dzień scooper, którego doniesienia często się potwierdzają, podzielił się zdjęciem z seansu piątego sezonu Stranger Things. Zauważył, że w dwóch ujęciach wyraźnie widać, że Winona Ryder nie znajdowała się wówczas na planie, a zastępowała ją dublerka. Jest to dość zaskakująca wpadka, bo zazwyczaj w bardzo prosty sposób ukrywano fakt, że ktoś zastępuje aktora, a tutaj - jak widzicie - widać wyraźnie, że to nie jest aktorka.

Wpadka Stranger Things 5

Wpadki w serialach zdarzają się bez względu na skalę i jakość danej produkcji. Fani hitu Gra o tron doskonale pamiętają aferę, gdy podczas wieczornej narady na stole obok Daenerys Targaryen wyraźnie było widać kubek ze Starbucksa. Potem cyfrowo go usunięto i w obecnej wersji tego odcinka już tego nie ma. Takie sytuacje przy tak gigantycznych produkcjach zdarzają się rzadko i przypadkowo.

Stranger Things 5 - opis fabuły

Jesień 1987 roku. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins ogarnia strach. Bohaterowie mają jeden cel – odnaleźć i zlikwidować Vecnę. Problem w tym, że zniknął bez śladu, a nikt nie wie, gdzie przebywa ani co planuje. Sytuację pogarsza fakt, że władze objęły miasteczko kwarantanną i otoczyły je wojskiem, a rząd za wszelką cenę próbuje schwytać Jedenastkę, zmuszając ją do ukrywania się.

Zbliża się rocznica zaginięcia Willa i nad Hawkinsem ponownie gęstnieje atmosfera niepokoju. W powietrzu czuć, że nadchodzi ostateczne starcie z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy wcześniejsi wrogowie. Aby zakończyć koszmar, cała ekipa musi jeszcze raz dać z siebie absolutnie wszystko.