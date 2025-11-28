placeholder
Zimna Wojna i wielkie potwory. Powstanie prequel serialowego spin-offu z Godzillą?

Wedle nowych doniesień z branży w planach Apple TV znajduje się prequel serialu Monarch: Dziedzictwo potworów. Co o nim wiadomo i kto miałby zagrać główną rolę?
Wiktor Stochmal
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Monarch: Dziedzictwo potworów fot. Apple TV
W 2023 roku uniwersum Monsterverse z Godzillą i Kongiem na czele rozrosło się i zawitało do świata streamingu. W Apple TV zadebiutował wówczas serial Monarch: Dziedzictwo potworów, który skupiał się na tytułowej organizacji i był prequelem dla najnowszych kinowych części uniwersum. Platforma nie szczędziła pieniędzy, a w serialu pojawił się Godzilla, który prezentował się równie dobrze, co na wielkim ekranie. Serial został bardzo dobrze odebrany - 87% pozytywnych opinii od krytyków i 77% od publiczności.

Oglądalność także nie zawiodła, ponieważ jakiś czas temu Apple TV zapowiedziało powstawanie 2. sezonu Dziedzictwa potworów. Tymczasem Nexus Point News informuje o tym, iż doczekamy się także... prequela tego prequela. Zdaniem NPS Wyatt Russell miałby powrócić w głównej roli i grać młodego Lee Shawa (jego starszą wersję w Dziedzictwie potworów gra Kurt Russell, jego ojciec). Akcja z kolei działaby się w trakcie Zimnej Wojny i skupiała na napięciu pomiędzy USA a Rosją w świecie pełnym potworów.

Joby Harold (Obi-Wan Kenobi) został rzekomo wyznaczony na showrunnera, a zdjęcia mają się rozpocząć w Pradze w lecie 2026 roku. Co sądzicie o tym pomyśle? Czekacie na kolejne projekty z Monsterverse?

Godzilla, Kong i inni - ranking najlepszych potworów

Źródło: sffgazette.com

Wiktor Stochmal
Powiązane seriale

7,0

2023
Monarch: Dziedzictwo potworów
Oglądaj TERAZ Monarch: Dziedzictwo potworów Sci-Fi
