Zimna Wojna i wielkie potwory. Powstanie prequel serialowego spin-offu z Godzillą?
Wedle nowych doniesień z branży w planach Apple TV znajduje się prequel serialu Monarch: Dziedzictwo potworów. Co o nim wiadomo i kto miałby zagrać główną rolę?
W 2023 roku uniwersum Monsterverse z Godzillą i Kongiem na czele rozrosło się i zawitało do świata streamingu. W Apple TV zadebiutował wówczas serial Monarch: Dziedzictwo potworów, który skupiał się na tytułowej organizacji i był prequelem dla najnowszych kinowych części uniwersum. Platforma nie szczędziła pieniędzy, a w serialu pojawił się Godzilla, który prezentował się równie dobrze, co na wielkim ekranie. Serial został bardzo dobrze odebrany - 87% pozytywnych opinii od krytyków i 77% od publiczności.
Oglądalność także nie zawiodła, ponieważ jakiś czas temu Apple TV zapowiedziało powstawanie 2. sezonu Dziedzictwa potworów. Tymczasem Nexus Point News informuje o tym, iż doczekamy się także... prequela tego prequela. Zdaniem NPS Wyatt Russell miałby powrócić w głównej roli i grać młodego Lee Shawa (jego starszą wersję w Dziedzictwie potworów gra Kurt Russell, jego ojciec). Akcja z kolei działaby się w trakcie Zimnej Wojny i skupiała na napięciu pomiędzy USA a Rosją w świecie pełnym potworów.
Joby Harold (Obi-Wan Kenobi) został rzekomo wyznaczony na showrunnera, a zdjęcia mają się rozpocząć w Pradze w lecie 2026 roku. Co sądzicie o tym pomyśle? Czekacie na kolejne projekty z Monsterverse?
Godzilla, Kong i inni - ranking najlepszych potworów
Źródło: sffgazette.com
Premiery tygodnia
25
lis
Project Motor Racing
25
lis
A.I.L.A
26
lis
Ironwood
26
lis
Świąteczny skok
26
lis
Rozdzieleni
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat