Nowa epicka zapowiedź Avatara 3. James Cameron z wiadomością do fanów
James Cameron, twórca franczyzy Avatar, postanowił wysłać wiadomość wszystkim fanom serii w ramach promocji nowej części. Czego można się spodziewać po nadchodzącycm widowisku sci-fi?
Już w grudniu zadebiutuje kolejna części z serii Avatar, czyli Ogień i popiół. Kampania promocyjna nie zwalnia, a w sieci pojawiły się nowe materiały. W jednym z nich James Cameron zdecydował się podziękować wszystkim fanom.
Avatar: Ogień i popiół - zapowiedź i wiadomość Camerona do fanów
W sieci zadebiutowały dwa nowe materiały promocyjne nowego Avatara w reżyserii Jamesa Camerona. Pierwszy z nich to trzydziestosekundowy teaser zapowiadający epicką skalę, rozmach, piękno Pandory i wojnę, która toczy się na planecie. W drugim reżyser zdecydował się powiedzieć kilka słów bezpośrednio do fanów, bez których stworzenie tej serii byłoby niemożliwe.
Avatar: Ogień i popiół - opis fabuły
Tym razem rodzina Sullych natrafia na zupełnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzi innych Na’vi i gardzi ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę z jeszcze większą siłą militarną.
Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.
Źródło: X (@DiscussingFilm/@avatar3news)
