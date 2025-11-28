Nowa epicka zapowiedź Avatara 3. James Cameron z wiadomością do fanów

fot. materiały prasowe

Reklama

Już w grudniu zadebiutuje kolejna części z serii Avatar, czyli Ogień i popiół. Kampania promocyjna nie zwalnia, a w sieci pojawiły się nowe materiały. W jednym z nich James Cameron zdecydował się podziękować wszystkim fanom.

Avatar: Ogień i popiół - zapowiedź i wiadomość Camerona do fanów

W sieci zadebiutowały dwa nowe materiały promocyjne nowego Avatara w reżyserii Jamesa Camerona. Pierwszy z nich to trzydziestosekundowy teaser zapowiadający epicką skalę, rozmach, piękno Pandory i wojnę, która toczy się na planecie. W drugim reżyser zdecydował się powiedzieć kilka słów bezpośrednio do fanów, bez których stworzenie tej serii byłoby niemożliwe.

ROZWIŃ ▼

To kolejny rozdział w sadze Avatara. To kinowe doświadczenie, którego nie zapomnicie, stworzone z myślą o wielkim ekranie. Głębokie emocjonalnie i epickie w skali. Dziękuję, że jesteście częścią historii Avatara. Nasi pełni pasji fani pozwolili to urzeczywistnić. Nie mogę się doczekać, aż wyruszycie ze mną z powrotem do Pandory tego grudnia.

ROZWIŃ ▼

Avatar: Ogień i popiół Zobacz więcej Reklama

Avatar: Ogień i popiół - opis fabuły

Tym razem rodzina Sullych natrafia na zupełnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzi innych Na’vi i gardzi ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę z jeszcze większą siłą militarną.

Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.