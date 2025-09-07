Przeczytaj w weekend
Oto jeden z największych zestawów LEGO w historii. Fani Gwiezdnych Wojen - szykujcie portfele

Gwiazda Śmierci to jedna z największych stacji bojowych Imperium. LEGO wzięło sobie ten tytuł do serca, tworząc nowy zestaw.
Paulina Guz
lego gwiezdne wojny gwiazda śmierci Fot. lego.com
4 października 2025 roku zadebiutuje nowy epicki zestaw LEGO dla dorosłych. Chodzi oczywiście o Gwiazdę Śmierci z Gwiezdnych Wojen, czyli jedną z największych stacji bojowych Imperium. Była wyposażane między innymi w turbolasery i działa jonowe, a jej siła ognia była w stanie niszczyć całe planety. 

Gwiazda Śmierci z LEGO - ilość elementów i wymiary

Oczywiście, to już samo w sobie brzmi epicko. Jednak nie dlatego o tym modelu jest tak głośno. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Przede wszystkim, jest zapowiadany jako największy zestaw LEGO z serii Star Wars w historii. Będzie zawierać aż 9023 elementów i 38 minifigurek. Jeśli chodzi o wymiary, po złożeniu model będzie miał 70 centymetrów długości, 79 centymetrów szerokości i 27 centymetrów głębokości. Trzeba przyznać, te liczby robią wrażenie. 

Gwiazda Śmierci z LEGO - zdjęcia

W poniższej galerii możecie zobaczyć, jak prezentuje się ten gigant na półce, a także przyjrzeć się dokładnie jego poszczególnym elementom. 

Gwiazda Śmierci z LEGO po złożeniu

Gwiazda Śmierci z LEGO po złożeniu
Fot. lego.com
Zdjęcia pochodzą z oficjalnej polskiej strony LEGO. 

Gwiazda Śmierci z LEGO - cena

Oczywiście, taka przyjemność musi kosztować – nie tylko rozmiar zestawu jest imponujący, ale również cena. Gwiazda Śmierci z LEGO będzie kosztować aż 4299,99 złotych. Jeśli jesteście zainteresowani tym produktem, numer modelu to #75419. Warto dodać, że uczestnicy programu LEGO® Insiders będą mieli wcześniejszy dostęp do sprzedaży — od 1 do 3 października 2025 roku. 

Źródło: www.lego.com

