Ranking najlepszych postaci z Gry o tron. Redakcja wybrała inaczej, niż myślicie

Inspiracją do stworzenia poniższego rankingu był mój ponowny seans Gry o tron, który tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że produkcja ta wciąż zasługuje na miano jednego z najwybitniejszych seriali współczesności.
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
ranking 
serial Gra o tron hbo
Gra o tron fot. HBO
Miłośnicy szeroko rozumianej fantastyki, często traktowani przez zwolenników tzw. „kultury wysokiej” z pobłażliwym uśmiechem, niczym duże dzieci rozkochane w rozrywce niższych lotów, dzięki Grze o tron mogą poczuć satysfakcję i dumę. To właśnie serial fantasy stał się największym popkulturowym fenomenem naszych czasów. Popularność to jedno, ale równie imponujący jest poziom artystyczny, który produkcja utrzymywała właściwie aż do finałowego sezonu. Mamy tu do czynienia z fabułą wybitną — historią opowiedzianą w sposób, jakiego wcześniej w telewizji nie widziano.

Fundamentem tego sukcesu jest oczywiście George R.R. Martin, twórca literackiej epopei pełnej wielowymiarowych bohaterów, z których każdy niesie własną, fascynującą opowieść. Twórcom serialu udało się przenieść na ekran ogrom tej wizji. Już w pierwszym sezonie widz otrzymuje galerię postaci, które same w sobie są opowieściami. Znakomicie skonstruowane psychologicznie, osadzone w świecie, który zaskakuje realizmem i niepokojąco odbija nasze własne doświadczenia. Motywy fantastyczne są dawkowane z wyjątkową rozwagą, dzięki czemu nie zalewają widza, lecz pozwalają mu smakować konwencję niczym rzadki przysmak w najlepszej paryskiej restauracji. Martin nigdy nie doprowadza do przesytu fantastyką. Skupia się na politycznej grze, w której na pierwszym planie stoją ludzkie charaktery.

Ta literacka głębia wybrzmiewa nie tylko na kartach powieści, lecz także, przynajmniej przez siedem sezonów, w serialowej adaptacji. Współczesne produkcje, które stawiają na dziesiątki równorzędnych bohaterów i splatają ich historie w spójną opowieść? To już rzadkość, choć wielu próbuje. Gra o tron pozostaje wyjątkowa, bo twórcom udało się zachować literacką formę narracji: celebrującą to, co w fantastyce najpiękniejsze, a jednocześnie oddającą hołd samej sztuce opowiadania — tej, która pozwala nam odkrywać prawdę o ludziach. Choć Gra o tron jest historią fantasy i nie ma w sobie nic z naukowej precyzji science fiction, to pod względem humanistycznym stanowi niezwykle bogate, wielowarstwowe dzieło.

Poniższy ranking przygotowali redakcyjni miłośnicy Gry o tron. Wybraliśmy nie tylko postacie, które darzymy sympatią, ale także te najbardziej wyraziste, najlepiej napisane i prowadzone przez najciekawsze wątki. Wyniki zaskoczyły nawet nas samych — znacząco odbiegają od zestawienia, które stworzyliśmy tuż po zakończeniu emisji serialu. Czas zmienia perspektywę, a z dystansu zaczynamy dostrzegać zalety, które umykały, gdy ocenialiśmy historię na gorąco. Koniecznie dajcie znać, jak wyglądałyby Wasze własne topki bohaterów tego niezwykłego serialu.

Najlepsi bohaterowie Gry o tron

35. Bran Stark

35. Bran Stark
HBO
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  ranking 
serial Gra o tron hbo
