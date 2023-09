Lęk - wzruszający zwiastun. Polskie kino drogi o dwóch wyjątkowych siostrach

screen wideo: https://www.youtube.com/watch?v=2g5Gbfh0m_A

Przed wami pierwszy zwiastun filmu Lęk od Sławomira Fabickego, czyli twórcy nominowanej do Oscara Męskiej sprawy. Produkcja jest zapowiadana jako "siostrzane kino drogi" i opowiada o relacji dwóch kobiet, które choć łączą więzy krwi, to poza tym różnią się pod każdym innym względem. Gdy jedna z nich okaże się nieuleczalnie chora, wspólnie wybiorą się w podróż, podczas której albo ostatecznie się rozstaną, albo zbliżą do siebie jak nigdy dotąd. Zobaczcie sami.

Lęk - wzruszający zwiastun

Lęk - opis fabuły

Tak wygląda oficjalny opis fabuły filmu Lęk:

Małgorzata kontroluje każdy aspekt swojego życia. Mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Wszystko poświęciła karierze. Młodsza siostra Łucja jest jej przeciwieństwem - spontaniczna, wiecznie poszukująca, czasem zagubiona. Spełnia się jako matka. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Każda z nich inaczej widzi cel tej podróży. Dla Małgorzaty ma to być ostatnia droga, chce odejść na własnych warunkach. Z kolei Łucja wierzy, że przekona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie. Przed nimi czas kłótni, płaczu i śmiechu. Czy będą potrafiły znów być ze sobą tak blisko jak kiedyś? To będzie ich najważniejsze spotkanie. Czy okaże się także ostatecznym rozstaniem?

Film zadebiutuje podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.