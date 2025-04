Ranking książek ze świata Igrzysk śmierci. Ten prequel przebił oryginał

Fot. Materiały prasowe

Niedawno zadebiutowała książka Wschód słońca w dniu dożynek. To kolejny prequel ze świata Igrzysk śmierci. Tym razem Suzanne Collins przedstawiła czytelnikom losy młodego Haymitcha Abernathy'ego. To coś, o co fani prosili od dawna. Firma Scholastic poinformowała, że już w pierwszym tygodniu od premiery w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii sprzedano ponad 1,5 miliona egzemplarzy w języku angielskim — wliczając w to wersje drukowane, e-booki i audiobooki. To jeden z wielu dowodów na to, że zaciekawienie franczyzą nie słabnie.

A jak Wschód słońca w dniu dożynek wypada na tle pozostałych książek z uniwersum? Postanowiliśmy to sprawdzić i uporządkować je wedle średniej ocen. Dane pochodzą ze strony Goodreads, czyli jednego z najpopularniejszych serwisów dla czytelników. Warto też zwrócić uwagę na liczbę ocen, ponieważ – choć nie zawsze ta reguła się sprawdza – często większa liczba odbiorców przekłada się na ostrzejszą ocenę.

Ranking książek ze świata Igrzysk śmierci

Nie przedłużając, zapraszamy do zapoznania się z galerią. Dajcie znać, jak wyglądałby Wasz osobisty ranking książek z uniwersum Igrzysk śmierci.

Z tego wynika, że Wschód słońca w dniu dożynek jest najlepiej ocenianą książką z serii, ale jednocześnie na razie z najmniejszą ilością czytelników. Z kolei ostatnie miejsce zajmuje Ballada ptaków i węży, która jako jedyna na liście spadła poniżej oceny cztery. Za to najwięcej osób przeczytało pierwsze Igrzyska śmierci.

Co dalej z franczyzą?

Premiera książki Wschód słońca w dniu dożynek to nie koniec. Lionsgate już pracuje nad ekranizacją powieści. Fani wciąż czekają na informację, kto zagra młodego Haymitcha Abernathy'ego. Nic dziwnego, ponieważ Woody Harrelson postawił poprzeczkę wysoko. Film ma ukazać się pod koniec 2026 roku. Twórcy byli w stanie działać szybko, ponieważ dostali kopię książki, zanim trafiła do księgarni.