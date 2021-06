Lenovo zaprezentowało "bezprzewodową" ładowarkę do laptopa

Źródło: Lenovo

Go Wireless Charging Kit to nietuzinkowa podkładka wykonana ze szczotkowanego metalu, która o podpięciu do prądu pozwoli nam "bezprzewodowo" naładować współczesne laptopy. Cudzysłów pojawił się tu nie bez powodu. Gadżet nie korzysta bowiem z bezstykowego standardu Qi powszechnie stosowanego w branży mobilnej, producent postawił na technologię Powered by Contact od firmy Energy Square.

Ładowarka Go Wireless Charging Kit nie odcina się od kabli na dobre, bezprzewodowość tego sprzętu to bardziej chwyt marketingowy. Aby przesłać energię elektryczną do zewnętrznego urządzenia, nie wystarczy dysponować samą matą, potrzebny jest jeszcze specjalny odbiornik, który przyczepiamy do spodniej części obudowy i wpinamy w gniazdo USB-C. Dopiero po zetknięciu odbiornika z matą energia elektryczna zacznie płynąć do baterii w naszym komputerze.

Producent twierdzi, że Go Wireless Charging Kit będzie kompatybilny z większością 13- i 14-calowych notebooków, a jego efektywność energetyczna szacowana jest na ok. 93%. Co ciekawe, sprawdzi się zarówno w parze z komputerami z Windowsem, jak i macOS na pokładzie.

Na rynkowy debiut Lenovo Go Wireless Charging Kit będziemy jednak musieli jeszcze chwilę poczekać. Firma zapowiedziała, że ładowarka trafi do dystrybucji w październiku bieżącego roku w rekomendowanej cenie 140 dolarów.