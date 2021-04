Lenovo Legion Phone Duel 2 – debiutuje nietuzinkowy smartfon dla graczy

Źródło: Lenovo

Tuż przed oficjalną prezentacją Lenovo Legion Phone Duel 2 do sieci wyciekły zdjęcia tego wyjątkowego smartfona dla graczy. Choć sprzęt od frontu prezentuje się dość zachowawczo, konstrukcja tylnej części obudowy może zaskakiwać. Na środku umieszczono bowiem sporą wypustkę z układem chłodzenia oraz układem optycznym. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Lenovo przybliżyli możliwości tego urządzenia.

Sercem Lenovo Legion Phone Duel 2 jest najnowszy Qualcomm Snapdragon 888 5G wsparty nawet 18 GB pamięci RAM w najmocniejszej wersji. Do dyspozycji otrzymamy także od 256 GB do 512 GB na dane oraz 6,92-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2460 x 1080 pikseli.

Jak przystało na sprzęt klasy premium, producent zadbał o to, aby Legion Phone Duel 2 wyświetlał obraz w doskonałe jakości, dlatego matrycę przystosowano do obsługi technologii HDR10+ oraz pracy przy odświeżaniu rzędu 144 Hz. Z myślą o graczach zainstalowano tu także czujnik dotykowy o wysokiej częstotliwości próbkowania (720 Hz), który ma zagwarantować, że sprzęt błyskawicznie zareaguje na polecenia. Ponadto ekran pokryto powłoką ochronną Corning Gorilla Glass 5, aby zabezpieczyć go przez przypadkowym uszkodzeniem.

Najciekawiej prezentują się jednak gamingowe możliwości tego modelu. Inżynierowie zdecydowali się na zastosowanie dwóch baterii o pojemności 2750 mAhm, które możemy napełniać za pośrednictwem dwóch ładowarek jednocześnie, skracając tym samym czas potrzebny na ich napełnienie do 30 minut. W schłodzeniu tak rozbudowanego systemu pomoże podwójny układ aktywnego chłodzenia.

Zastosowanie dwóch wyjść USB-C pozwoli również wybrać, z której strony chcemy wpiąć nasz telefon, jeśli dysponujemy jedną ładowarką. To może okazać się niezwykle przydatne podczas grania – kabel umiejscowiony przy dłuższej krawędzi nie będzie przeszkadzał w rozgrywce tak jak ten wpięty w krótszą krawędź.

Lenovo Legion Phone Duel 2

Na tym jednak nie koniec, gdyż jedną z dłuższych krawędzi wyposażono w cztery przyciski ultradźwiękowe, a na tylnej części obudowy dodano dwa przyciski pojemnościowe, które ułatwią obsługę gier mobilnych. Tym samym dodatkowe przyciski funkcyjne upodobnią Lenovo Legion Phone Duel 2 do klasycznego pada.

Nowy członek rodziny Lenovo dobrze prezentuje się także pod kątem fotograficznym. Główny układ optyczny korzysta ze standardowego aparatu 64 MP oraz aparatu szerokokątnego 16 MP o kącie widzenia 123 stopni. W centralnym wybrzuszeniu ukryto również wyskakującą kamerę do selfie o rozdzielczości 44 MP.

Lenovo Legion Phone Duel 2 w pierwszej kolejności trafi do klientów z Chin, a w maju zadebiutuje na rynku Europejskim. Za podstawowy model z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane zapłacimy 799 €.