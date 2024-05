Leo Messi i Jimmy Butler chcą być Bad Boys. Komiczne wideo promuje film

fot. Sony Pictures / oficjalne konto filmu na X

W ramach promocji widowiska Bad Boys: Ride or Die przygotowano wideo, w którym koszykarz Jimmy Butler oraz piłkarz Leo Messi chcą zostać Bad Boys. Najpierw do duetu Will Smith i Martin Lawrence przychodzi Butler, więc panowie ruszają ze szkoleniem nowego członka Bad Boys. Nie wychodzi zgodnie z oczekiwaniami, a następny jest Leo Messi.

Bad Boys 4 - zabawne wideo

Bad Boys 4

Bad Boys 4 - o czym jest film?

Gdy zwierzchnik duetu bohaterów zostaje wrobiony w korupcję a ostatecznie zabity, oni są następni. Teraz wszyscy ich ścigają i także ich każdy chce ich zabić. Źli chłopcy muszą przebić się przez zastępy wrogów i oczyścić imiona tak swoje jak i szefa.

W obsadzie są Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Joe Pantoliano, Eric Dane, Ioan Gruffudd oraz Rhea Seehorn. Doszło do znaczącej zmiany, bo Theresa Randle nie powtórzy po raz czwarty roli żony postaci Lawrence'a. Zastąpiła ją Tasha Smith.

Bad Boys 4 - premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.