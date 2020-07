LG GX - soundbar stworzony z myślą o OLED-ach

Źródło: LG

Postępująca miniaturyzacja technologii wyświetlania obrazu ma jedną zasadniczą wadę. Choć telewizory z roku na rok stają się coraz smuklejsze, nie przekłada się to na poprawę ich możliwości audio. Aby wypełnić pomieszczenie głębokim basem, należy bowiem dać głośnikom niskotonowym odpowiednią przestrzeń. A tej w ultracienkich OLED-ach po prostu brakuje.

I tu z pomocą przychodzi soundbar LG GX stworzony dla posiadaczy telewizorów LG OLED Gallery. Rozmiary urządzenia dopasowano do szerokości telewizora, dzięki czemu głośnik idealnie komponuje się z OLED-em zawieszonym na ścianie. Równie dobrze będzie wyglądać na szafce telewizyjnej, wyeksponowany na stalowym wsporniku.

Wygląd to jednak nie wszystko, najważniejsze jest to, jak sprzęt radzi sobie z reprodukcją dźwięku. Inżynierowie LG twierdzą, że zadbali o to, aby GX brzmiał więcej niż zadowalająco. Soundbar przystosowano do obsługi technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz DTS:X, a w uzyskaniu ciepłych, głębokich basów pomoże mu bezprzewodowy subwoofer.

LG GX

Przy tworzeniu tego sprzętu zadbano także o miłośników muzyki. LG GX przechwyci ją m.in. za pośrednictwem Bluetooth oraz urządzeń podłączonych poprzez kanał zwrotny eARC. Sprzęt współpracuje z najpopularniejszymi bezstratnymi formatami audio, dzięki czemu pozwoli w pełni docenić jakość utworów zarejestrowanych przy wykorzystaniu technologii Dolby True HD oraz DTS Master Audio. Producent zaimplementował tu także algorytmy sztucznej inteligencji LG AI Sound Pro, które w czasie rzeczywistym analizują tor audio i modyfikują brzmienie tak, aby zapewnić możliwie jak najwyższą jakość odsłuchu.

LG GX trafi do pierwszych klientów już w lipcu 2020 roku, w oficjalnej polskiej dystrybucji pojawi się zaś w połowie czerwca.