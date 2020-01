Apple patentuje wirtualne głośniki symulujące dźwięk przestrzenny

Apple pozyskało patent na niezwykle interesującą technologię przestrzennego lokowania dźwięku. Dzięki niej głośniki w MacBookach będą w stanie generować falę dźwiękową o predefiniowanej pozycji w przestrzeni. Oznacza to, że odbiorca usłyszy dźwięk, który dochodzi nie z głośników, a z przestrzeni obok komputera.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy patent tego typu. Dziennikarze serwisu 9to5Mac już pod koniec listopada 2019 roku informowali o tym, że Apple opracowało słuchawki korzystające z podobnego rozwiązania. Stworzono je z myślą o wykorzystaniu w aplikacjach AR oraz rozmowach wideo, dzięki nim użytkownik byłby w stanie precyzyjnie określić, który z członków telekonferencji obecnie jest przy głosie.

Choć nie mówimy na razie o gotowym rozwiązaniu, wykorzystanie tej technologii brzmienia przestrzennego pozwoliłoby znacząco uprzyjemnić doświadczenia związane z oglądaniem filmów czy graniem na Macach. Słyszelibyśmy, z której strony padają strzały, z której ktoś próbuje się do nas zakraść czy głębiej doświadczylibyśmy odgłosów wybuchów w filmach wojennych.

Nie mamy pewności czy kiedykolwiek ta technologia trafi pod strzechy, ale trzymamy kciuki za to, aby Apple wdrożyło ją do swoich nowych produktów. I żeby działała tak dobrze, jak opisuje się do w dokumentach patentowych.