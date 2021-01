LG OLED – nowe telewizory będą mniejsze i jaśniejsze [CES 2021]

Źródło: LG

Podczas wirtualnych targów CES 2021 firma LG zaprezentowała kilka ciekawych rozwiązań w zakresie wyświetlania obrazu. Gwiazdą tego spektaklu były bez wątpienia topowe telewizory OLED G1 wyposażone w innowacyjne matryce OLED Evo. Ich największą zaletą będzie zauważalnie wyższa jasność w porównaniu do odbiorników poprzedniej generacji. Dzięki niej mają jeszcze lepiej prezentować się na tle LED-owej konkurencji.

Gdybyśmy oceniali matryce wyłącznie w oparciu o to, która zapewnia lepszy kontrast, OLED-y okazałyby się na tym polu bezkonkurencyjne; w przeciwieństwie do paneli LED pozwalają niezależnie rozświetlać każdy pojedynczy piksel. Niestety, przegrywają z LED-ami starcie w kategorii jasności, gdyż dotychczas nie były w stanie rozświetlić się z taką mocą jak np. topowe panele QLED od Samsunga.

Ale wkrótce ma się to zmienić. Przedstawiciele koreańskiego producenta zapewniają, że jeszcze żaden OLED od LG nie świecił z taką mocą jak panele OLED Evo montowane w serii G1. Dodajmy do tego procesor α9 czwartej generacji napędzany algorytmami sztucznej inteligencji i obsługę technologii HDR, a otrzymamy sprzęt, który przypodoba się najbardziej wymagającym kinomanom. Zwłaszcza że dostępny będzie w trzech rozmiarach: 55”, 65” oraz 75”. Dzięki temu z przełomowej technologii skorzystają zarówno ci, którzy dysponują ogromną przestrzenią na nowy telewizor, jak i osoby posiadające mniejsze mieszkania.

Na tym jednak nie koniec, gdyż w 2021 roku na rynek trafi także równie interesująca linia LG C1. To w niej znajdziemy zarówno gigantyczny 83-calowy odbiornik skrojony dla najbardziej wymagających odbiorców, jak i 48-calowe maleństwo zaprojektowane z myślą o entuzjastach gamingu. W tym miejscu warto wspomnieć, że nowe telewizory mają świetnie dogadać się zarówno z konsolami nowej generacji, jak i pecetami. Projektanci LG wdrożyli do nich sekcję Game Optimizer, w której znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje zaprojektowane dla graczy takie jak VRR, tryb niskiego opóźnienia czy dostosowania jasności. Ciekawie prezentuje się także funkcja automatycznego dopasowywania jakości obrazu do rodzaju ogrywanej produkcji. Do wyboru mamy trzy predefiniowane ustawienia: strzelanki, strategie oraz gry fabularne.

Nowe odbiorniki będą kompatybilne G-Sync oraz FreeSync. Po podpięciu do telewizorów gamingowego peceta będziemy mogli wykorzystać potencjał technologii NVIDII oraz AMD, aby upłynnić rozgrywkę i wyeliminować efekt rwania obrazu, dynamicznie dopasowując częstotliwość odświeżania do częstotliwości pracy karty graficznej. Z kolei miłośnicy nowinek technologicznych powinni zainteresować się linią Z1, która odda nam do dyspozycji matryce pracujące w rozdzielczości 8K.

Linia telewizorów LG OLED na rok 2021 wyraźnie odzwierciedla nasze działania, których celem jest ustanawianie standardów w branży oraz zwiększanie wartości dla konsumentów. Nasze najnowsze telewizory OLED, wyposażone w najbardziej zaawansowaną technologię paneli LG OLED evo, stanowią klasę samą w sobie. Zapewniają bowiem jeszcze wyższy poziom wrażeń wizualnych. Poziom, o którym z przekonaniem mówimy, że nie ma sobie równych – powiedział Park Hyoung-sei, prezes działu Home Entertainment firmy LG.

Superjasne OLED-y dla miłośników filmów, nowoczesne odbiorniki 8K oraz kompaktowe urządzenia dla graczy – LG obrało w tym roku bardzo ciekawą strategię i nie można wykluczyć, że takie profilowanie produktów może wyjść korporacji na dobre. Za kilka miesięcy, kiedy poszczególne modele trafią do dystrybucji, przekonamy się, jak te marketingowe zapewnienia mają się do rzeczywistych możliwości konkretnych urządzeń.