Robert Pattinson komentuje opóźnienie Batmana 2: "Matt jest bardzo ostrożnym scenarzystą"

Ku rozczarowaniu fanów DC Batman 2 został opóźniony o rok. Jego nowa data premiery to 1 października 2027 roku. James Gunn pospieszył z wyjaśnieniem na swoich mediach społecznościowych, tłumacząc, że scenariusz jeszcze nie został dokończony. Robert Pattinson ujawnił w wywiadzie, co sam wie o nadchodzącym sequelu. Odniósł się również do przesunięcia jego debiutu.

- Matt jest bardzo ostrożnym scenarzystą (śmiech)... Ale teraz wreszcie wiem, o czym jest. Jest bardzo fajny, a ja jestem bardzo podekscytowany.

W sieci krążyły plotki, że Mroczny Rycerz grany przez Roberta Pattinsona może zostać częścią DCU dzięki planowanemu filmowi The Brave and the Bold. Był nawet moment, w którym dostawaliśmy informacje sprzeczające się ze sobą. Niemniej jednak wielu fanów i osób z branży przyznaje, że byłoby to sensowne rozwiązanie - choćby po to, by uniknąć istnienia dwóch równoległych franczyz związanych z tym bohaterem. Do czasu, gdy film The Batman Part II trafi do kin, z pewnością pojawią się już jakieś postępy w pracach nad projektem Andy'ego Muschiettiego.

