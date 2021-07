LG rozpoczyna przedsprzedaż telewizorów QNED MiniLED w Polsce

Źródło: LG

W tym roku LG przygotowało dla miłośników kina domowego coś wyjątkowego – odbiorniki QNED MiniLED wykorzystujące do podświetlenia matrycy technologię MiniLED. Telewizory z tej linii mają wydobyć z obrazu więcej szczegółów niż modele wyposażone w klasyczne podświetlenie strefowe bądź krawędziowe.

Telewizory MiniLED wykorzystują do rozświetlenia obrazu tysiące miniaturowych diod LED, które tworzą gęstą sieć niewielkich stref podświetlenia. Taka konstrukcja pozwala precyzyjnie kontrolować to, jakie fragmenty obrazy będą rozświetlane, a co za tym idzie – poprawia kontrast, głębię czerni oraz zwiększa szczegółowość filmu zarówno pod względem odwzorowania barw, jak i samych detali. W parze z technologią kropek kwantowych podświetlenie MiniLED ma zadbać o to, aby filmy, gry i seriale wyglądały jak najbardziej wiarygodnie.

Z okazji debiutu tych sprzętów na polskim rynku firma przygotowała pakiety przedsprzedażowe dla wszystkich klientów, którzy kupią QNED MiniLED do 29 sierpnia. Do odbiorników z linii 8K producent dorzuci 14-calowego ultrabooka LG gram, a do linii 4K – słuchawki bezprzewodowe LG TONE Free.

A tak prezentują się oficjalne, rekomendowane ceny poszczególnych modeli telewizorów LG QNED MiniLED:

LG QNED 8K MiniLED 86” – 86QNED99 – 24 999 zł

LG QNED 8K MiniLED 75” – 75QNED99 – 18 999 zł

LG QNED 8K MiniLED 75” – 75QNED96 – 16 999 zł

LG QNED 4K MiniLED 86” - 86QNED91 - 14 999 zł

LG QNED 4K MiniLED 75” – 75QNED91 – 11 999 zł

LG QNED 4K MiniLED 65” – 65QNED91 – 7 999 zł