Kolejna serialowa adaptacja po hicie Wielkie kłamstewka. Pasażerowie kontra przepowiednia śmierci

fot. HBO

Prestiżowy portal The Hollywood Reporter informuje, że Blossom Films z Nicole Kidman i Per Saari na czele oraz Made Up Stories pod pieczą Steve’a Hutensky’ego i Bruny Papandrei łączą siły, by wspólnie stworzyć serialową adaptację Here One Moment. To nowa powieść Liane Moriarty, która napisała także takie hity jak Wielkie kłamstewka i Dziewięcioro nieznajomych.

Kidman, Papandrea i Moriarty współpracowały już przy adaptacjach Wielkie kłamstewka od HBO i Dziewięcioro nieznajomych z Hulu. Fifth Season, który także pracował nad tymi tytułami, niedawno wygrał prawa do ekranizacji Here One Moment i zlecił wykonanie zadania Blossom Films i Made Up Stories.

Here One Moment to thriller. Poznajemy w nim pasażerów samolotu. Każdy z nich dostaje przepowiednię od tajemniczej postaci, znanej jako The Death Lady. W ten sposób dowiadują się, jak i kiedy umrą. Najdziwniejsze jest jednak to, że po wylądowaniu nikt nie może sobie przypomnieć, by postać rzeczywiście uczestniczyła w podróży. Po kilku miesiącach, pierwszy pasażer umiera zgodnie z przepowiednią, a za nim podążają następni. Pytanie, jak widmo śmierci wpłynie na kolejne osoby i czy kiedykolwiek odkryją, kim była The Death Lady.