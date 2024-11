Zwiastun do Supermana "już niedługo". Batman w DCU powstanie, ale pod jednym warunkiem

fot. DC Comics

DCU zadebiutuje wraz z premierą animowanego Creature Commandos, ale na pierwszy kinowy występ poczeka do przyszłego lata i Supermana z Davidem Corenswetem w roli głównej. Od jakiegoś czasu James Gunn, kierownik całego DCU, zapowiada rychłe pojawienie się zwiastuna. W rozmowie z Colliderem zapytano o to jedynie się uśmiechnął i odpowiedział:

To już niedługo.

Batman w DCU powstanie, ale pod jednym warunkiem

Fanom Batmana po tegorocznym Pingwinie nadal mało mitologii Mrocznego Rycerza. Wyczekują pierwszych informacji na temat reżyserowanego przez Andy'ego Muschiettiego The Brave and the Bold, czyli filmu o wersji Batmana w DCU. Na razie nie poznaliśmy nawet aktora, choć fani każdego dnia podają swoje propozycje w tej sprawie. Niektórzy sądzili, że Batman 2 z Robertem Pattinsonem mógłby stać się częścią większego uniwersum Jamesa Gunna, ale ten zdał się temu zaprzeczyć:

W tej chwili ruszamy naprzód z The Brave and the Bold i to samo dzieje się z Batmanem 2.

Po raz kolejny podkreślił, co jest dla niego najważniejsze w budowaniu łączonego świata i co ma też wpływ na następny film o Mrocznym Rycerzu:

Od samego początku próbowałem uświadomić ludzi o jednej rzeczy - będziemy inni od konkurencji i wszystko kręci się wokół scenarzystów. Dopóki nie dostanę scenariusza, który mi się spodoba, to nie będziemy robić danego filmu. I nieważne co to za film. [...] Na koniec dnia najważniejsze jest to, żeby być zadowolonym z opowieści. Kiedy The Brave and the Bold dotrze do tego punktu, to stworzymy ten film.

