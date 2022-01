Liczba odwiedzin na pirackich witrynach wzrosła w 2021 roku. Wyniki badań

fot. WTXL.com

Wciąż seriale telewizyjne i streamingowe są najbardziej pożądaną treścią na stronach pirackich i stanowią prawie połowę całego ruchu na pirackich witrynach ze średnią 7 miliardów odwiedzin miesięcznie. Przedstawiony raport stwierdza, że piractwo nadal stanowi poważny problem.

Pomimo rosnącej dostępności miejsc do legalnego konsumowania treści, wciąż rośnie procent internautów, którzy nielegalnie oglądają filmy i seriale. Według danych MUSO i raportu Akamai, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku odnotowało 132 miliardy odwiedzin na pirackich stronach. Jest to wzrost o 16% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami poprzedniego roku i to mimo faktu, że w 2020 roku mieliśmy początek pandemii.

67 miliardów odwiedzin stanowi zapotrzebowanie na seriale, natomiast filmy to 14,5 mld odwiedzin, a muzyka 10,8 miliarda. Liczby mają charakter globalny. Liderem wciąż są Stany Zjednoczone (13 mld odwiedzin), za tym krajem pasują się Rosja, Indie, Chiny i Brazylia.

Fot. IGN

