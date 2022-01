Najbardziej piracone filmy 2021 roku. Diuna, Mortal Kombat i hity MCU

fot. materiały prasowe

Piractwo w czasach pandemii kwitnie. Wyniki zainteresowania największych filmów są bardzo wysokie. Według ekspertów decyzja Warner Bros. czy Disneya o wprowadzeniu niektórych filmów jednocześnie do VOD i kin miała negatywny skutek w postaci piractwa. Na to zwracał uwagę choćby John Fithian, szef NATO, czyli związku właścicieli kina.

Jak donosi Business Insider, powołując się między innymi na co tygodniowe analizy portalu TorrentFreak większość najbardziej piraconych filmów 2021 roku to właśnie superprodukcje mające premierę hybrydową. Filmy w zestawieniu pojawiały się w czołówce co tydzień w analizach popularności filmów w torrentach sporządzonej przez dziennikarzy.

Warto zwrócić uwagę, że tytuły stricte kinowe nie pojawiały się na szczycie zestawień, gdy w sieci dostępne były kopie nagrane kamerą w kinie. Takie filmy jak Szybcy i wściekli 9, Nie czas umierać czy Free Guy biły rekordy zainteresowania dopiero, gdy pojawiły się w serwisach PVOD (wypożyczenie filmu na 48 godzin). Wyjątkiem jest jedynie Spider-Man: Bez drogi do domu, na co najpewniej wpływ miało rekordowe zainteresowanie widowiskiem.

Nie ma też zaskoczenia, że najwięcej tytułów na liście należy do studia Warner Bros., których wszystkie największe produkcje 2021 roku miały premierę hybrydową. Na czele z filmem Diuna.

Najbardziej piracone filmy 2021 roku

W zestawieniu są filmy, które znalazły się na pierwszym miejscu w co tygodniowej analizie popularności ściągania z torrentów i były tam przez przynajmniej dwa tygodnie. Kolejność losowa.

Wonder Woman 1984

