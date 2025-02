Lies of P z dodatkiem. Zapowiedziano DLC zatytułowane Overture

NEOWITZ

Miasto Krat, niegdyś pełne blasku i nadziei, zmierza ku zagładzie. Ostatnie dni jego świetności przesycone są tajemnicą i niepokojem – tuż przed katastrofą, która zmieni bieg historii, miejsce to zaczyna tętnić dziwną energią. W tej niepokojącej atmosferze na skraju masakry znanej jako "furia marionetek", pojawia się ona, główna bohaterka fabularnego rozszerzenia do Lies of P.

Podczas nocnego wydarzenia State of Play zaprezentowano dodatek fabularny do gry. Rozszerzenie nosi tytuł Lies of P: Overture i stanowi prequel do wydarzeń przedstawionych w produkcji z 2023 roku. Jako zabójcza marionetka Geppetta, gracz będzie przemierzać opustoszałe ulice i mroczne zaułki Kratu, odkrywając jego sekrety i tajemnice, które od dawna były pogrzebane pod warstwą czasu.

Data premiery dodatku nie jest znana. Rozszerzenie ma zadebiutować na rynku w tym roku, najprawdopodobniej w okresie letnim. Pomimo faktu, że rozszerzenie zostało ujawnione na wydarzeniu marki PlayStation, to Overture pojawi się też na PC i konsolach Microsoftu.