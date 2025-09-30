Liga Mistrzyń UEFA w Disney+! Oto skład komentatorski na sezon 2025/26

fot. materiały prasowe

Disney+ to jedyna platforma w Europie, która będzie transmitować wszystkie 75 meczów Ligi Mistrzyń UEFA. Kto zajmie się komentarzem na żywo? Poznaliśmy skład komentatorski na sezon 25/26.

Na Disney+ będą transmitowane wszystkie mecze Ligi Mistrzyń, w każdym z nich będzie dostępny angielski komentarz, a w wybranych (co najmniej jednym meczu pierwszych pięciu kolejek) także polski komentarz. Będą za niego odpowiadać Jan Sławiński (komentarz) oraz Weronika Możejko i Joanna Tokarska (współkomentarz). Rozgrywki Ligi Mistrzyń UEFA, od pierwszego gwizdka w październiku do finału w Oslo w maju przyszłego roku, będą transmitowane na żywo w serwisie Disney+ w ramach istniejących abonamentów.

Każdy mecz będzie dostępny na żywo w Disney+ w języku angielskim oraz językach drużyn biorących udział w rozgrywkach, a wybrane spotkania będą również dostępne w innych językach, takich jak szwedzki, duński czy polski (dla języka polskiego będzie to jeden wybrany mecz w tygodniu w pierwszych pięciu kolejkach fazy ligowej). Od fazy pucharowej wszystkie mecze będą transmitowane w co najmniej pięciu językach europejskich.