Liga Sprawiedliwości - bohaterowie DC w świecie anime. Jest oficjalna zapowiedź crossovera z RWBY

Rooster Teeth i Warner Bros. Animation

Liga Sprawiedliwości szykuje się na nowy crossover. Pojawiła się pierwsza zapowiedź Justice League x RWBY: Super Heroes and Huntsmen. Tym razem kultowi superbohaterowie DC zawitają do świata anime. Zobaczcie wideo poniżej.

Na klipie widzimy, jak Superman budzi się w dziwnym świecie i wygląda inaczej, niż zwykle: wrócił do swoich lat młodości i stał się nastolatkiem. To samo przydarzyło się pozostałym członkom Ligi Sprawiedliwości. W końcu bohaterowie spotykają na swojej drodze drużynę RWBY i tak zaczyna się ich nowa przygoda w Remnant.

Liga Sprawiedliwości - bohaterowie DC w świecie anime

Rooster Teeth i Warner Bros. Animation wspólnie pracowali nad tym, by połączyć ze sobą dwa światy. Jak widać, udało im się dopasować Ligę Sprawiedliwości do świata RWBY. W zapowiedzi widzimy Zieloną Latarnię, Flasha, Wonder Woman, Supermana, Batmana i Vixen, a także z drugiej serii Ruby Rose i jej drużynę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym połączeniu.

https://twitter.com/WBHomeEnt/status/1623807178179072003

Liga Sprawiedliwości x RWBY - zdjęcia

Justice League x RWBY: Super Heroes and Huntsmen ma zadebiutować 25 kwietnia 2023 roku.