Superman: nowe plakaty, figurka Metamorpho i... potężny Kaiju!

McFarlane Toys

Z okazji wydarzenia Superman Day, które odbyło się 18 kwietnia, przygotowano wiele ciekawych rzeczy dla fanów DC.

Opublikowano na przykład nowe plakaty, reklamujące nadchodzące widowisko Jamesa Gunna. Widać na nich między innymi Davida Corensweta w komiksowym wydaniu oraz dokładne spojrzenie na logo The Daily Planet i drużyny Metropolis Meteors. Jest także kolejne wideo zza kulis.

Jeśli chodzi o świat wydawniczy, opublikowano okładki dwóch książek: Welcome to Metropolis, która jest dedykowana młodym widzom i zainspirowana filmem, a także Superman: The Official Activity Book, na której dobrze widać Ultramana.

Nie zabrakło również przedmiotów kolekcjonerskich. Znana firma McFarlane Toys pokazała figurkę superbohatera Metamorpho i potwora Kaiju. Obie są wzorowane na wyglądzie postaci z nadchodzącego filmu o Supermanie Jamesa Gunna. Szczególnie ta druga jest interesująca.

Wreszcie, wisienką na torcie był post Jamesa Gunna. Reżyser filmu napisał: „Kiedy musiałem obsadzić Supermana, musiałem również obsadzić Clarka, a także Lois, a przede wszystkim tę wyjątkową chemię pomiędzy tymi dwoma aktorami na ekranie, które nie da się opisać” i pokazał nowe zdjęcie zza kulis.

Wszystkie te materiały z okazji Superman Day możecie zobaczyć w poniższej galerii: