Liga Sprawiedliwości - kto bierze udział w dokrętkach serialu Snydera? Potwierdzono kolejną postać

fot. HBO Max

Dziennikarz portalu Collider.com potwierdził, że na planie serialu Liga Sprawiedliwości pojawił się Joe Manganiello. Aktor powrócił, by nagrać nowe sceny w roli Deathstroke'a. W kinowej wersji widzieliśmy go zaledwie przez chwilę w scenie po napisach. Nie była to jednak scena nagrana przez Snydera, bo ją wycięto, a oryginalna zostanie teraz wykorzystana. Manganiello ma dograć nowy materiał. Szczegóły nie są znane.

Przypomnijmy, że wcześniej potwierdzono udział w dokrętkach następujących osób: Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg), Amber Heard (Mera) oraz Jared Leto (Joker). Henry Cavill i Gal Gadot z uwagi na zobowiązania na planach swoich projektów nie biorą udział w dokrętkach.

Serial Liga Sprawiedliwości ma zostać podzielony na cztery odcinki. Łącznie historia ma trwać 4 godziny. Premiera w 2021 roku w VOD.

