Liga Sprawiedliwości - Patty Jenkins odrzuciła reżyserowanie filmu. Jaki był powód?

fot. Warner Bros.

Wonder Woman z 2017 roku osiągnęła z pewnością sukces finansowy, ale też krytyczny. Była to w końcu udana produkcja z superbohaterami DC w ramach wspólnego świata. Nic zatem dziwnego, że reżyserka Patty Jenkins stanęła za kamerą kontynuacji, która ma trafić do kin jeszcze w 2020 roku.

Przy okazji promocji Wonder Woman 1984, Jenkins udzieliła wywiadu francuskiemu magazynowi Premiere. W nim zdradziła, że w przeszłości proponowano jej nakręcenie Ligi Sprawiedliwości, ale odmówiła. Dlaczego?

fot. Warner Bros.

Twórczyni została zapytana o tworzenie filmów z superbohaterami dla Marvel Studios, ponieważ Jenkins bliska była pracy za kamerą Thor: Mroczny świat. Ostatecznie tak się nie stało i sama twórczyni nie żałuje, ponieważ niekoniecznie odpowiada jej styl pracy w Kinowym Uniwersum Marvela.

Uwielbiam ludzi, którzy tam pracują, ale chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi filmami. Tam sytuacja jest inna, to reżyser często jest pod kontrolą. W takiej sytuacji mam wrażenie, że wykonywana jest inna praca od tego, którą ja preferuje. Dzięki Wonder Woman 1984, myślę, że zrobiłam dokładnie to, co chciałam.

Twórczyni zdradziła, że w przeszłości proponowano jej pracę nad Ligą Sprawiedliwości. Reżyserka jednak odrzuciła propozycję, ponieważ było zbyt wiele postaci i nie jest szczególnie zainteresowana łączeniem filmów ze świata DC.

W przeciwieństwie do innych reżyserów, tak naprawdę nie dbam o wspólne wszechświaty, ciągłość i tego rodzaju szczegóły.

Wonder Woman 1984 opowie kolejną historię z życia tytułowej bohaterki, tym razem osadzając akcję w latach 80. W głównej roli powróci Gal Gadot, którą możemy zobaczyć na nowych grafikach promujących film u boku postaci granej przez Kristen Wiig. Film ma trafić do kin 12 sierpnia 2020 roku. Opóźnienie spowodowane jest pandemią koronawirusa.

Wonder Woman 1984