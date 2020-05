Liga Sprawiedliwości: Snyder Cut - wcielający się w Darkseida aktor odpowiada na pytania. Powróci w The New Gods?

fot. Warner Bros./Animated Times

Jak wiemy, głównym antagonistą filmu Liga Sprawiedliwości jest Darkseid. W wersji Jossa Whedona nie pojawił się on na ekranie nawet na chwilę: wycięto wszystkie sceny z jego udziałem. Złoczyńcę zobaczymy jednak w wersji reżyserskiej Zacka Snydera, a wciela się w niego aktor Ray Porter. Aktor został zapytany o występ w filmie The New Gods (to kolejny z projektów Warner Bros opartych na komiksach DC; produkcję reżyseruje Ava DuVernay) - czy w tym filmie powróci jako Darkseid?

Wiem, że wiele osób na Twitterze zrobiło dookoła tego dużo hałasu i jestem za to bardzo wdzięczny, uwielbiam to, i oczywiście chciałbym, by Ava odezwała się do mnie w sprawie The New Gods, ale szanuję to, że Ava ma swoją wizję dla tego projektu. Jeśli nie jestem częścią tej wizji, to tak już po prostu jest i to jest w porządku. Mam nadzieję, że fani też to pokochają.

Pomimo planów na wydanie Snyder Cut wygląda na to, że studio konsekwentnie chce odchodzić od pierwotnej wizji filmowego uniwersum DC, nie ma więc powodu, by zakładać, że film DuVerenay potraktuje wydarzenia z Ligi Sprawiedliwości jako kanon i skorzysta z tej samej wizji Darkseida.

Przy okazji Porter ujawnił, jak wyglądało obsadzenie go w roli arcyzłoczyńcy. Rolę przyniosła mu praca... narratora. Porter był doświadczonym narratorem, lektorem czytającym książki do audiobooków, a przy okazji mężem osoby pracującej ówcześnie przy filmie. Gdy do Snydera dotarło, czym zajmuje się Porter (podobno lubi słuchać swoich scenariuszy czytanych na głos), zaprosił go do przeczytania kilku wersji skryptu. Bardzo przypadł reżyserowi do gustu, został więc wybrany przez Snydera do roli Darkseida.

W jednym z podcastów Porter został też zapytany o to, czy zechciałby współpracować z Zackiem Snyderem ponownie i czy powróciłby do roli Darkseida. Odparł twierdząco z pełnym przekonaniem. W kontekście Snydera stwierdził też, że stoczyłby za niego prawdziwy bój i ma nadzieję absolutnie wypełnić wizję reżysera biorąc udział w pracy przy... Lidze Sprawiedliwości 2. Do której, rzecz jasna, nigdy nie dojdzie...