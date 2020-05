Liga Sprawiedliwości - memy o Snyder Cut

WarnerBros.

Snyder Cut wywołało wiele kontrowersji. Nie brakuje oczywiście fanów, którzy są zachwyceni tym, że Zack Snyder w końcu będzie miał okazję do pokazania swojej wizji filmu Liga Sprawiedliwości. Wyraz tego dali w memach, które teraz w większej liczbie mają bardziej pozytywny wydźwięk dla działań Snydera. Wygląda na to, że osoby żartujące sobie z reżysera i jego fanów, przez trzy lata stworzyli dość memów.

Mówiąc jednak nieco poważniej, nie brakuje też sytuacji, w której to fani zaczęli domagać się innych wersji rozszerzonych, gdzie w stu procentach zostałaby przedstawiona wizja twórcy. Stąd choćby akcja #RealeseTheTrankCut, czyli oryginalny pomysł Josha Tranka na jego pomysł na Fantastyczną Czwórkę z 2015 roku oraz #RealeseTheAyerCut, wersję Legionu Samobójców Davida Ayera, bez ingerencji studia. Dlatego też w zebranych przez nas memach, choć znajduje się wiele twórczości pozytywnie wypowiadającej się o decyzji WarnerBros. i HBO Max, to jednak wciąż są głosy, że jedna tego typu akcja może wywołać efekt kuli śnieżnej i zmotywować toksyczne fandomy do podobnych działań. Oby nie, a pośmiać się zawsze można.

Memy o Snyder Cut