Liga Sprawiedliwości - szczery zwiastun Snyder Cut na prima aprilis

Snyder Cut, czyli mityczny oryginalny montaż filmu Liga Sprawiedliwości autorstwa Zacka Snydera istnieje. To wiemy z wielu wywiadów, ale nie wiemy, czy kiedykolwiek ujrzy on światło dziennie. Ruch społeczny wciąż walczy o to, by przemówić do rozsądku osobom decyzyjnym.

Ekipa Screen Junkies stwierdziła, że trochę pośmieje się z mitu w swojej serii szczery zwiastun. W wydaniu z okazji prima aprilis stworzyli zapowiedź Snyder Cut. Wszystko oczywiście jest tworzone z przymrużeniem oka i humorem, by troszkę wbić szpilę w kosmiczne oczekiwania wobec tej wersji.

Przypomnijmy, że cały problem z filmem Liga Sprawiedliwości pojawił się w momencie, gdy Zack Snyder zrezygnował z dokończenia go z powodu tragedii rodzinnej. Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona (Avengers), którzy zmienił ponad połowę filmu i dokręcił bardzo dużo drogich scen. Przez jego dokrętki budżet sięgnął 300 mln dolarów.