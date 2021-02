Liga Sprawiedliwości - Zack Snyder odpowiada na głosy o toksycznym fandomie Snyder Cut

Warner Bros.

Wydawać by się mogło, że Snyder Cut widowiska Liga Sprawiedliwości nigdy nie ujrzy światłą dziennego. Jednak akcja fanów oznaczona hashtagiem #ReleaseTheSnyderCut sprawiła, że Warner Bros rozpatrzyło ten pomysł i ostatecznie w marcu wersja reżyserska trafi na HBO Max i HBO GO. W związku z całą akcją pojawiały się głosy dziennikarzy i blogerów filmowych o "toksycznym fandomie" tego projektu. Zack Snyder w rozmowie do książki Release the Snyder Cut: The Crazy True Story Behind The Fight That Saved Zack Snyder’s Justice League wypowiedział się o tej kwestii. Stwierdził, że te głosy to było tylko kilka odosobnionych przypadków, którzy nie wiedzą nawet o czym mówią. Jak zaznaczył Snyder to osoby, przed konfrontacją z którymi przestrzegali go mądrzejsi od niego ludzie, bo nie warto było wchodzić w tę dyskusję. Co do "toksycznego fandomu" zapytał retorycznie jaki toksyczny fanom zbiera setki tysięcy dolarów na przeciwdziałanie samobójstwom. Powiedział, że ta grupa fanów najprawdopodobniej zrobiła więcej dobrego niż inne.

Snyder zamieścił również w sieci nowe zdjęcie ze Snyder Cut przedstawiające Batmana z koszmaru Bruce'a Wayne'a.

Liga Sprawiedliwości Snyder Cut

Ponadto Harry Lennix, który, jak się okazało, wciela się w Snyder Cut w Marsjanina Łowcę, wyjawił, że postać ta zostanie wygenerowana za pomocą technologii motion capture, do której kombinezon nosił na planie. Sam wizerunek bohatera został oparty na tym, jak Lennix wygląda w rzeczywistości, zatem nie będzie jakiegoś zmieniania rysów twarzy. Aktor zażartował również, że sprawiedliwości nie stanie się zadość, dopóki nie powstanie solowy film o Marsjaninie Łowcy. Zaapelował do fanów, dzięki którym światło dzienne ujrzało Snyder Cut. Lennix pochwalił również Zacka Snydera, stwierdzając, że sposób w jaki pracuje z aktorami, aby uczłowieczyć te wszystkie postacie z supermocami i nieziemskie istoty sprawia, że jest klasą samą dla siebie.

Liga Sprawiedliwości - premiera Snyder Cut na HBO GO w Polsce 18 marca.