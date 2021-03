Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera krótsza w Europie niż w USA. Jaki jest powód?

Warner Bros.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera wymyka się klasycznym kinowym standardom. Film trwa przeszło cztery godziny, dlatego twórcy podjęli decyzję o podzieleniu go na sześć rozdziałów, aby ułatwić obejrzenie produkcji tym odbiorcom, którzy nie będą w stanie pochłonąć jej za jednym podejściem. Tym samym Snyder Cut bardziej przypomina klasyczny miniserial niż superbohaterskie produkcje, które przez lata przyciągały do kin miliony widzów.

Gotowi na czterogodzinne widowisko zasiedliśmy do seansu, odpaliliśmy film i… okazało się, że w europejskiej wersji trwa aż o 10 minut krócej niż w amerykańskiej odsłonie. Zwróciliśmy się do polskiego oddziału HBO GO, aby zapytać o to, skąd wynika tak duża rozbieżność w czasie trwania produkcji.

Jak się okazało, europejska odsłona nie jest w żaden sposób okrojona w porównaniu do tej amerykańskiej:

W HBO GO czas odtwarzania filmu „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera” wyniesie 03:52 godziny. HBO nie dokonało jednak żadnych cięć ani edycji filmu. Inny czas trwania produkcji jest to wynikiem jedynie innego systemu kodowania używanego w USA i Europie. Ta zmiana nie ma wpływu na fabułę – poinformowali redakcję naEKRANIE.pl przedstawiciele HBO GO z Polski.

Wszystko wskazuje na to, że stosowanie różnych kodeków przez platformy HBO Max oraz HBO GO wpływa na ostateczną długość Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. Choć widzowie z Polski pochłoną tę produkcję nieco szybciej niż ci ze Stanów Zjednoczonych, zobaczą dokładnie te same sceny co odbiorcy zza oceanu.