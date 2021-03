Liga Sprawiedliwości: znamy tytuły wszystkich rozdziałów filmu. Snyder otrzyma pierwszą w historii specjalną nagrodę

Zack Snyder

Zack Snyder doczeka się wyróżnienia. Hollywood Critics Association, czyli stowarzyszenie krytyków filmowych z Los Angeles w Kalifornii, przyzna reżyserowi pierwszą w historii nagrodę Valiant Award podczas wirtualnej czwartej corocznej ceremonii rozdania nagród filmowych HCA (odbędzie się ona 5 marca).

Scott Menzel, przewodniczący HCA, w specjalnym oświadczeniu oznajmił:

Jako fan Snydera od czasu Świtu żywych trupów nie mógłbym być szczęśliwszy biorąc pod uwagę fakt, że mamy teraz szansę w odpowiedni sposób docenić jego wizjonerską twórczość filmową i siłę, którą się wykazał, pokonując tak wiele przeszkód.

Nagroda jest wyrazem uznania dla reżysera i jego żony za to, jakie działania podjęli po tragicznej, samobójczej śmierci ich córki, Autumn Snyder.

Jako osoba, na której życie znacząco wpłynęło czyjeś samobójstwo, byłam bardzo poruszona tym, jak Zack i jego żona (a przy tym biznesowa partnerka) Deborah zamienili swój nieprawdopodobny ból w altruistyczne działanie i włożyli ogromny wysiłek w to, by pomóc niezliczonym osobom i rodzinom - dodała w swoim oświadczeniu Ashley Menzel, przewodnicząca.

Przypominamy, że w grudniu 2020 roku Snyder i jego fani pomogli zebrać ponad 500 000 dolarów na American Foundation of Suicide Prevention. Hollywoodzkie stowarzyszenie planuje zebrać dodatkowe fundusze dla AFSP podczas rozdania nagród HCA.

W ostatnim czasie reżyser z oczywistych powodów jest wypytywany o nadchodzącą produkcję pt. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Jak wiemy, plany związane z filmowym uniwersum DC uległy zmianie od czasu, gdy Snyder przedstawił światu film Człowiek ze stali. Podczas wywiadu dla Total Film, reżyser został zapytany o mityczny Snyder Cut i to, czy uważa go za część kanonu.

Uwielbiam Patty Jenkins i myślę, że wykonała niesamowitą robotę, podobnie jak James Gunn zrobił świetną robotę przy The Suicide Squad - zrobili stuprocentowo własne filmy. Pomyślałem, że podążę dalej kursem, który uważałem za fajny. Jest wiele rzeczy, które robię inaczej niż oni, ale w tym momencie widzę Ligę Sprawiedliwości jako odrębny film, coś własnego. Ale myślę, że fani powiedzieliby, że mój film to kanon, a reszta jest poza nim [śmiech].

Reżyser powtórzył też, że postrzega swoje trzy film DCEU jako komponenty współistniejące w ich własnej ciągłości.

Dla mnie te filmy to trylogia. Ciągłość i spójny ton w ramach trzyfilmowego wątku. Miała to być podstawa dla kolejnych dwóch filmów [Justice League] - nie żeby te obrazy zostały kiedykolwiek nakręcone, nie sądzę, żeby to się kiedyś wydarzyło - i wszystko pozostaje wierne tej koncepcji. To miało być coś w stylu Władcy Pierścieni. Tak o tym myślę.

Tymczasem w sieci pojawiło się zupełnie nowy kadr z nadchodzącej Ligi, na którym możemy zobaczyć Steppenwolfa, czyli przeprojektowanego według wizji Snydera złoczyńcę - wygląda na to, że ma on po dwa palce przeciwstawne, czyli kciuki.

https://twitter.com/MoviesMatrix/status/1367127672342654979

Niedawno informowaliśmy, że Snyder Cut będzie podzielony na rozdziały. Rozdziałów będzie sześć (ułatwią one podzielenie tego bądź co bądź długiego filmu na serialowe raty), a teraz poznaliśmy również ich tytuły. Będą to:

1. Don't Count on it, Batman

2. The Age of Heroes

3. Beloved Mother, Beloved Son

4. Change Machine

5. All The King's Horses

6. Something Darker