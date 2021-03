Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - reżyser o zakończeniu filmu i roli Darkseida

fot. materiały prasowe

Liga Sprawiedliwości doczeka się wersji stworzonej przez Zacka Snydera. Kinowy film okazał się być klapą ze względu na liczne dokrętki i zakulisowe problemy związane z odejściem Snydera oraz zastąpieniem go przez Jossa Whedona. HBO Max stworzyło więc szansę dla Zacka Snydera, aby mógł zaprezentować własną wizję na Ligę Sprawiedliwości.

W rozmowie z dziennikarzami IGN, twórca potwierdził, że jego wersja zakończy się "potężnym cliffhangerem". Chociaż doszło do kręcenia dodatkowego materiału, wygląda na to, że Snyderowi nie udało się zapewnić ostatecznego zakończenia.

Cóż, miały to być jeszcze dwa filmy. [Ten film] tak naprawdę nie obejmuje niczego, co miało się w nich znaleźć, poza małymi wskazówkami. Są to sugestie o istnieniu innego świata. Dodałem do filmu takie elementy, bo liczyłem, że doczekają się rozwinięcia w późniejszych filmach. Znajdą się tam i będą nawiązywać do innych historii, które miały zostać opowiedziane, ale wygląda na to, że nie zostaną.

Twórca nie chciał zdradzić zbyt wiele z planów, które miał na Ligę Sprawiedliwości 2. Dodał jedynie, że Darkseid miał być głównym złoczyńcą. Zobaczymy go nieco więcej w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera.

W filmie wystąpią: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa oraz Ray Fisher. Tytułowa Liga Sprawiedliwości stanie do walki, aby uchronić planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami. Produkcja liczyć będzie ok. czterech godzin.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutuje w Polsce na HBO GO 18 marca. Dostępna będzie w trzech wersjach: z napisami, lektorem oraz dubbingiem.