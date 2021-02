Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Joker jako Jezus na nowym, kontrowersyjnym zdjęciu z filmu

fot. Warner

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera to oczekiwana przez wielu fanów reżyserska wersja komiksowego widowiska z 2017 roku. W produkcji pojawi się między innymi postać Jokera, który został zaprezentowany w pełnym zwiastunie filmu. W sieci pojawiło się nowe zdjęcie złoczyńcy. Co ciekawe występuje on na nim w cierniowej koronie i szacie, nawiązując w ten sposób do Jezusa. Zdjęcie jest dostępne na początku poniższej galerii.

Ponadto z rozmowy ze Snyderem z Vanity Fair mogliśmy się dowiedzieć, że reżyser pracując nad widowiskiem chciał wprowadzić wątek romansu Bruce'a Wayne'a i Lois Lane. Bohater i dziennikarka mieliby zbliżyć się do siebie po śmierci Supermana. Batman chciałby dla niej odwiesić pelerynę po zebraniu drużyny herosów, jednak ostatecznie powrót Supermana zniweczyłby te plany.

W tym samym artykule Vanity Fair ujawniono również, że Snyder nakręcił ponownie zakończenie filmu z gościnnym udziałem bohatera, które zaskoczy zatwardziałych fanów. Być może chodzi o Zieloną Latarnie, o którym plotki pojawiały się w sieci.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Joker

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller i Ray Fisher.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera filmu w Polsce na HBO GO już 18 marca.