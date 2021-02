Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - ujawniono pierwszy utwór z nowej ścieżki dźwiękowej. Junkie XL daje popis!

fot. materiały prasowe

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera ma być filmem zupełnie innym od kinowej wersji, która zadebiutowała na ekranach w 2017 roku. Gdy Zack Snyder musiał zrezygnować z reżyserii z powodu rodzinnej tragedii, Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona, by ten dokończył widowisko. Według dostępnych informacji Whedon wyrzucił 3/4 materiału stworzonego przez Snydera i nakręcił większość filmu od nowa - w głośno komentowanych i bardzo drogich dokrętkach. To przez nie budżet kinowej wersji wzrósł do 300 mln dolarów. Ostatecznie okazała się ona porażką artystyczną i komercyjną.

Niedawno w sieci pojawił się nowy, prawie dwuipółminutowy zwiastun Snyder Cut, a teraz możemy posłuchać pierwszego ujawnionego fanom utworu z nowego soundtracku, który skomponował Junkie XL, czyli Thomas Holkenborg. Utwór trwa prawie 7 minut i nosi tytuł The Crew at Warpower. Możecie go posłuchać tutaj:

Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o tragicznych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej grupy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód pozwoli im stworzyć bezprecedensową drużynę herosów. Może być jednak za późno, by zdążyli uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.