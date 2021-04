Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - większość Amerykanów nie skończyła filmu. Nowe statystyki

Źródło: HBO MAX

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera już jest dostępna do obejrzenia na HBO GO w Polsce oraz na HBO Max w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przedstawialiśmy pierwsze dane podane przez Bloomberga od 18 do 24 marca. Według nich platforma odnotowała wzrost o 8,9% użytkowania aplikacji mobilnej oraz przekroczono liczbę 1,48 mln nowych pobrań aplikacji, co jest wzrostem o 64% w porównaniu z tygodniem poprzedzającym premierę filmu Zacka Snydera.

Forbes z kolei podawał, że w pierwszym tygodniu od premiery Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera została obejrzana w 2,2 mln gospodarstw domowych w USA. Oglądalność liczona jest od spędzenia przynajmniej pięciu minut z obrazem Snydera. Na portalu Observer przytoczono jednak statystki zebrane przez Samba TV, które wskazują, że tylko 36% widzów ukończyło film w całości.

Wskaźnik ukończenia czterogodzinnego filmu wskazuje, że tylko 1/3 gospodarstw domowych (600 000) oglądała film w całości od 19 do 21 marca. Film jest podzielony na sześć rozdziałów, więc wielu widzów oglądało go w odcinkach przez kilka dni. W pierwszym tygodniu (18-24 marca) 2,2 miliona gospodarstw domowych w USA oglądało co najmniej pięć minut. To nieco mniej niż analogiczna sytuacja w przypadku Wonder Woman 1984 (3 mln), która wypada lepiej również w weekend otwarcia (800 000 gospodarstw domowych) w porównaniu do Snyder Cut (400 000).