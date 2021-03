Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera hitem HBO Max? Wyniki oglądalności

HBO Max

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera już jest dostępna do obejrzenia na HBO GO w Polsce oraz na HBO Max w Stanach Zjednoczonych. Fani twórczości reżysera na pewno ciekawi są, jak film poradził sobie jeśli chodzi o wyniki oglądalności oraz czy przyczynił się do wzrostu subskrybentów usługi HBO Max.

W tygodniu liczonym od dnia premiery (od 18 do 24 marca), według informacji Bloomberga, platforma HBO Max może pochwalić się największym wzrostem transmisji wideo. Odnotowano także wzrost o 8,9% jeśli chodzi o użytkowanie aplikacji mobilnej. Poznaliśmy również liczbę pobrań aplikacji, która przekroczyła liczbę 1,48 mln nowych pobrań, co jest wzrostem o 64% w porównaniu z tygodniem poprzedzającym premierę filmu Zacka Snydera.

HBO Max nie podało oficjalnych danych, zatem trudno ocenić czy zwróciła się inwestycja 70 mln dolarów włożonych w dokrętki do produkcji Snydera. Dziennikarz Forbesa wyliczył przy optymistycznym scenariuszu, że może to być nawet 266 milionów dolarów rocznego przychodu. Pod uwagę wzięto miesięczną płacę za subskrypcję nowych użytkowników oraz liczbę odtworzeń. Wszystko to jednak pod warunkiem, że nowi użytkownicy pozostaną na platformie do końca roku. Być może później pojawią się oficjalne dane.

fot. Warner Bros.