Like a Dragon: Ishin! z wersją demo. Gracze mogą już przetestować system walki

fot. SEGA

Na cyfrowych platformach PlayStation Store, Microsoft Store oraz Steam można już pobierać wersję demo Like a Dragon: Ishin!, która pozwala graczom zapoznać się z wycinkiem rozgrywki. Twórcy skupili się na przedstawieniu systemu walki, pomijając aspekty fabularne - prawdopodobnie po to, by nie psuć nikomu zabawy spojlerami.

"Combat Demo", jak nazwano tę wersję próbną, może okazać się bardzo przydatne, bo pojedynki w grze wyglądają inaczej niż w przypadku głównej serii. Sakamoto Ryoma w trakcie starć korzysta z katany i pistoletu oraz ma do dyspozycji aż cztery zróżnicowane style walki i specjalne umiejętności, które można aktywować po ich "naładowaniu".

Oprócz tego SEGA udostępniła nowy zwiastun, w którym pokazano alternatywną skórkę dla głównego bohatera. Dzięki niej będzie wyglądał on jak Kazuma Kiryu, protagonista pierwszych sześciu odsłon głównej serii.

Like a Dragon: Ishin! - premiera 22 lutego na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i XBox Series S/X, ale posiadacze droższej wersji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę już od 17 lutego.