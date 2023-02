Władca Pierścieni - trwają prace nad aż 5 grami w tym uniwersum. Co o nich wiemy?

fot. Daedalic Entertainment

W sierpniu 2022 roku poinformowano, że Embracer Group kupiło Middle-Earth Enterprises, a tym samym pozyskało prawa do marki Władca Pierścieni. Teraz zaś poznaliśmy interesujące informacje na temat przyszłości gier w tym uniwersum. Ujawniono bowiem, że obecnie trwają prace nad aż 5 tytułami, które mają zadebiutować na rynku do 31 marca 2024 roku. Mają one obejmować zarówno gry na PC, jak i konsole czy urządzenia mobilne.

Warto przypomnieć, że na ten moment wiemy o trzech nadchodzących grach w tym popularnym świecie fantasy. Są to The Lord of the Rings: Gollum od Daedalic Entertainment, mobilne The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth oraz niezatytułowany jeszcze projekt od Weta Workshop. Wynika z tego, że za jakiś czas powinniśmy usłyszeć o jeszcze dwóch innych, nieujawnionych do tej pory produkcjach.

https://twitter.com/EmbracerInvest/status/1626093969095462913

Władca Pierścieni - najlepiej oceniane gry

W oczekiwaniu na nowe produkcje w uniwersum LOTR możecie zapoznać się z poniższym zestawieniem gier, które zostały najlepiej odebrane przez krytyków.

13. The Lord of the Rings: War in the North – średnia ocen 66/100 na Metacritic