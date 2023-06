Lionel Messi dostanie własny serial animowany. Współpraca Sony z Atlantis Animation

fot. EA

Dział Content premium firmy Sony Music, który zajmuje się produkcją we współpracy z Leo Messi Management, nadzoruje rozwój i dystrybucję serii. Firma Atlantis Animation z siedzibą na Teneryfie jest obecnie w trakcie pełnej produkcji zwiastuna, za co odpowiada Catherine Macresy.

Lionel Messi – serial animowany w produkcji

W pisemnym oświadczeniu ujawniono, że serial „zanurzy widzów w epickie przygody Messiego, który pokonuje tytaniczne wyzwania, poruszając się po tętniącym życiem świecie gier wideo”.

Ścieżka dźwiękowa zostanie stworzona przez międzynarodowych artystów i kompozytorów współpracujących z wytwórnią Sony Music Entertainment, co ma zapewnić kompletne widowisko audiowizualne.

Dalsze szczegóły pozostają tajemnicą, ale fabuła umieszczająca Messiego w świecie gier wideo, wydaje się być podstawą do artystycznie ambitnego projektu działającego na wielu poziomach, takich jak rzeczywistość młodego piłkarza i jego przygody w uniwersum gry komputerowej. W tym aspekcie, producenci opisali serial jako „nowoczesny i innowacyjny”.

Ogłoszenie współpracy z Atlantis posłużyło także do podkreślenia, że serial jest „zaangażowany w przekazywanie wartości sportu i lekcji, które ucieleśnia na ekranie, bo będzie pokazywał podróż jednego z największych sportowców wszechczasów”. Partnerzy dodali, że „pasja Messiego do piłki nożnej będzie tłem poruszającej i wciągającej treści, podkreślającej wartości moralne charakteryzujące światową ikonę”.

Pilotażowy projekt Messiego dołącza do znamienitej grupy dużych marek IP, które są obecnie produkowane na Wyspach Kanaryjskich, w tym Arcane, tworzony przez Fortiche España w studiu w Las Palmas de Gran Canaria.

Paul Carbo, dyrektor generalny Atlantis Animation, powiedział: „Jesteśmy usługodawcą, ale staramy się wnosić kreatywny wkład we wszystko, co robimy. Naszą ideą jest wybieranie jakościowych premium projektów. Messi jest zdecydowanie jednym z nich – to projekt na skalę światową, który jest dla Atlantis kolejnym krokiem”.

Messi – co sądzi o swoim serialu animowanym?

Argentyński piłkarz jest absolutnie zachwycony produkcją:

„Odkąd byłem dzieciakiem, zawsze uwielbiałem seriale animowane, a moje dzieci są wielkimi fanami kreskówkowych postaci. Możliwość uczestniczenia w projekcie animacyjnym cieszy mnie, bo spełnia jedno z moich marzeń! Chciałbym podziękować Sony Music za dołączenie do tego projektu i mam nadzieję, że wszyscy pokochają jego efekt, szczególnie chłopcy i dziewczyny”.

Wygląda na to, że Messi wybrał prawdopodobnie ostatni klub piłkarski w swojej karierze sportowej. W związku z tym, serial może pokazywać osiągnięcia gracza, jednocześnie okrzykując go jednym, jeśli nie największym, piłkarzem w historii piłki nożnej.