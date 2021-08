Lista śmierci: ukazał się thriller polityczny z Navy SEALs

Czarna Owca

Nakładem wydawnictwa Czarna Owca ukazała się powieść Jacka Carra pod tytułem Lista śmierci. Jest to pierwszy tom trylogii thrillerów politycznych. W wydanej właśnie powieści jej bohater, James Reece, bierze udział w nieudanej misji i zostaje obarczony za jej fiasko, a po po powrocie do domu czekają go kolejne niemiłe niespodzianki, które nie pozostawiają mu wyboru.

Jack Carr to emerytowany oficer Navy SEALs. Przez 20 lat służby m.in. dowodził w walkach na południowych Filipinach oraz w Iraku i Afganistanie. W powieściach korzysta ze swoich doświadczeń i przeżyć.

Na podstawie książki powstaje serial sensacyjny z Chrisem Prattem w roli głównej.

Oto okładka i opis powieści Lista śmierci:

Źródło: Czarna Owca

Afganistan. Oficer elitarnej formacji Navy SEALs, James Reece, dowodzi operacją prowadzoną pod osłoną nocy. Gdy jego oddział wpada w zasadzkę, Reece jest jednym z dwóch ocalałych. Jako dowódca zostaje obarczony winą za największe niepowodzenie w historii amerykańskich sił specjalnych.

W dniu powrotu do Stanów Zjednoczonych żołnierz, który uczestniczył razem z nim w feralnej operacji, popełnia samobójstwo. Jednak żadna z tych tragedii nie może mierzyć się z tym, co zastanie we własnym domu. Doprowadzony do ostateczności odkrywa, że ma tylko jeden powód, by żyć dalej – zemstę.