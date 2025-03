Czy remake Star Wars: KOTOR nadal powstaje? Znamy odpowiedź na to pytanie

fot. materiały prasowe

Reklama

Star Wars: Knights of the Old Republic to kultowa gra RPG w uniwersum Gwiezdnych Wojen, która nawet ponad 20 lat po premierze ma grono wiernych fanów. Nic więc dziwnego, że z czasem podjęto decyzję, by stworzyć jej remake. Ten jednak wyraźnie nie ma szczęścia, bo od pierwszego zwiastuna minęły już ponad 3 lata, a jedyne informacje na temat tego projektu, jakie trafiają do sieci, dotyczą zakulisowych problemów. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że odświeżony KOTOR trafił do kosza, ale wygląda na to, że nic takiego nie miało miejsca.

Na temat gry wypowiedział się Matthew Karch, prezes studia Saber Interactive. W rozmowie z serwisem Game File ponownie stwierdził, że Star Wars Knights of the Old Republic Remake nadal powstaje. Dodał jednak, że nie może powiedzieć nic więcej.

Fanów postanowił uspokoić również Tim Willis, CCO w Saber Interactive. Choć w jego wpisie nie pada tytuł gry, to zapewnił on, że wszystkie projekty, o których wspominano wcześniej, nadal znajdują się w produkcji.