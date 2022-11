Listopadowe premiery wydawnictwa Mięta: Kisiel, Miszczuk i inne

Mięta

Mięta to wydawnictwo założone na początku 2022 roku złożone przez wieloletnią redaktorkę m.in. Egmontu i GW Foksal Agnieszkę Trzeszkowską-Berezę oraz Katarzynę Zając, lepiej znaną jako Katarzyna Berenika Miszczuk.

W swojej ofercie Mięta ma książki obyczajowe, fantastykę, kryminały, pozycje dla starszych i młodszych czytelników. Odbiciem tego jest chociażby listopadowy zestaw premier.

W tym miesiącu ukazało się nowe, rozszerzone wydanie fantastycznego Nomen omen Marty Kisiel, rozszerzone wydanie Sławodzicielki Anny Szumacher, fantastykę dla młodszego czytelnika pod postacią książki Marty Kisiel Małe Licho i krok w nieznane, a także inspirowany prawdziwą historią kryminał Dobra rodzina Katarzyny Troszczyńskiej.

Poniżej znajdziecie okładki i opisy listopadowych premier wydawnictwa Mięta.

Nomen omen Marty Kisiel - opis i okładka książki

Wynajęty pokój w starym domu rodem z filmów grozy, towarzyska papuga, upiorne głosy w telefonie i mnożące się starsze panie z ciągotami do sarkazmu – czy to aby nie za dużo jak na jedną Salomeę Przygodę? Cóż. Najwyraźniej los ma na ten temat inne zdanie, bo do kompletu ściąga jej na głowę Niedasia, beztroskiego młodszego brata, który z miejsca pakuje się w poważne kłopoty. Kłopoty, których początki sięgają pewnej ciemnej lutowej nocy podczas oblężenia Festung Breslau.

Pełna humoru i grozy powieść – nomen omen – przygodowa o cenie, jaką przychodzi zapłacić za pochopne decyzje, tajemnicach z przeszłości, splatających ze sobą losy dwóch rodzin, oraz świecie, którego już nie ma.

Wydanie poszerzone o opowiadanie „Toten Räume”.

Źródło: Mięta

Sławodzicielka Anny Szumacher - opis i okładka książki

Książka potrzebuje głównego bohatera – inaczej stery przejmują postacie drugoplanowe, a to oznacza Poważne Problemy. Nieco skołowani, ale za to bardzo zdeterminowani zabójca, minstrel i rycerz wyruszają w absurdalną podróż po luźnych wątkach, przedzierając się przez czas i przestrzeń. Wiedzcie jedno: nie cofną się przed niczym. Łącznie z wciągnięciem w całą sprawę autorki nigdy niedokończonej powieści przygodowo-fantastycznej. Dosłownie wciągnięciem, w sam środek ledwo trzymającej się fabuły. Po tej historii możecie się spodziewać wszystkiego. I smoków. Będą też smoki.

Wydanie zawiera dodatkowy tekst w postaci opowiadania „Morderstwo w City Noir”.

Źródło: Mięta

Małe licho i krok w nieznane Marty Kisiel - opis i okładka książki

Źródło: Mięta

Dobra rodzina Katarzyny Troszczyńskiej - opis i okładka książki

W 2006 roku w niedużej miejscowości ginie dziewczyna. Trzy dni później, w lesie, zostają odnalezione jej nagie zwłoki. Przyjaciele, lokalna społeczność, a przede wszystkim rodzina są wstrząśnięci. Tym bardziej że podejrzenie szybko pada na młodszą siostrę zamordowanej, Berenikę i jej chłopaka. Rodzice nie wierzą w winę swojego dziecka, zrobią wszystko, żeby córka nie trafiła do więzienia. Czy Berenika jest niewinną ofiarą, bezwzględną morderczynią, a może działała pod wpływem silnych emocji? Kto inny może być winny śmierci jej siostry?

Katarzyna Troszczyńska sięgnęła do akt sądowych, aby odtworzyć historię rodzinnego dramatu. Szczęścia, które skończyło się niespodziewanie. Walki o uniewinnienie i nadziei, że nawet po tak strasznych wydarzeniach rodzina wciąż może być całością.