Little Nightmares: Enhanced Edition przerazi graczy w październiku. Tym razem z ray tracingiem
Już w październiku gracze będą mogli ponownie przemierzać mroczną Paszczę, tym razem w odświeżonym wydaniu gry Little Nightmares. Do sieci trafił nowy zwiastun wersji z podtytułem Enhanced Edition.
Bandai Namco opublikowało nowy zwiastun Little Nightmares: Enhanced Edition – odświeżonego wydania ciepło przyjętej produkcji w klimatach horroru z 2017 roku. Nowa wersja ukaże się na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2, oferując między innymi wyższą rozdzielczość, 60 klatek na sekundę, a także ulepszoną oprawę graficzną z efektami cząsteczek, oświetleniem wolumetrycznym oraz ray tracingiem z odbiciami w czasie rzeczywistym.
Little Nightmares: Enhanced Edition zadebiutuje już 10 października. Tego samego dnia na rynek trafi również trzecia odsłona serii, za którą tym odpowiada studio Supermassive Games. To jednak nie jedyna zmiana, bo w grze pojawi się też tryb kooperacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji, zachęcamy do lektury naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu rozgrywki.
Koszmarna współpraca daje radę! Sprawdziłem tryb kooperacji w Little Nightmares 3
Źródło: informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1942, kończy 83 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1970, kończy 55 lat