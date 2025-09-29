Little Nightmares: Enhanced Edition przerazi graczy w październiku. Tym razem z ray tracingiem

fot. Bandai Namco

Bandai Namco opublikowało nowy zwiastun Little Nightmares: Enhanced Edition – odświeżonego wydania ciepło przyjętej produkcji w klimatach horroru z 2017 roku. Nowa wersja ukaże się na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2, oferując między innymi wyższą rozdzielczość, 60 klatek na sekundę, a także ulepszoną oprawę graficzną z efektami cząsteczek, oświetleniem wolumetrycznym oraz ray tracingiem z odbiciami w czasie rzeczywistym.

Little Nightmares: Enhanced Edition zadebiutuje już 10 października. Tego samego dnia na rynek trafi również trzecia odsłona serii, za którą tym odpowiada studio Supermassive Games. To jednak nie jedyna zmiana, bo w grze pojawi się też tryb kooperacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji, zachęcamy do lektury naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu rozgrywki.

Koszmarna współpraca daje radę! Sprawdziłem tryb kooperacji w Little Nightmares 3