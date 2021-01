Little Nightmares na PC za darmo. Druga część otrzymała wersję demo

fot. Bandai Namco

Premiera Little Nightmares 2 zbliża się wielkimi krokami i Bandai Namco postanowiło to odpowiednio uczcić. Z tej okazji gracze PC mogą zupełnie za darmo otrzymać pierwszą część. Wystarczy jedynie zalogować się w oficjalnym sklepie wydawcy i dodać do koszyka bezpłatną grę, otrzymując tym samym klucz do aktywacji na platformie Steam. To jednak nie koniec niespodzianek dla fanów tej mrocznej platformówki, bo nadchodzący sequel doczekał się wersji demonstracyjnej.

Demo Little Nightmares 2 dostępne jest na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch i pozwala zapoznać się z wycinkiem rozgrywki, a konkretnie poziomem Pustkowie, w którym grasuje niebezpieczny i krwiożerczy Myśliwy.

Little Nightmares 2 zadebiutuje 11 lutego 2021 roku na PC i konsolach.