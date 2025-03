Ballerina – zwiastun zachwyca. Sceny akcji na poziomie Johna Wicka!

fot. materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafił pełny zwiastun filmu Ballerina, osadzonego w uniwersum Johna Wicka. Ana de Armas wciela się w tytułową zabójczynię, która szuka zemsty. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z Johna Wicka 3, gdzie wprowadzono zabójcze balleriny, nadzorowane przez postać, w którą ponownie wciela się Anjelica Huston. Teraz pełny zwiastun odkrywa karty.

Ballerina - pełny zwiastun filmu akcji

Zobaczcie, co przygotował reżyser Len Wiseman wraz z współtwórcą uniwersum, Chadem Stahelskim. Sam Stahelski osobiście opracował z kaskaderami sceny walk, które dokręcono podczas etapu dokrętek.

Ballerina - fabuła

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedopartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka Zobacz więcej Reklama

W obsadzie znajdują się m.in. Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman (seria Underworld).

Premiera Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka w polskich kinach odbędzie się 6 czerwca 2025 roku.