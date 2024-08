fot. ABC

Obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że co roku pojawia się kilka seriali o superbohaterach. W przeszłości była to rzadkość. Jedną z najpopularniejszych produkcji w latach 90. przeznaczoną na mały ekran były Nowe przygody Supermana z Deanem Cainem i Teri Hatcher w rolach głównych. Produkcja potrwała przez 4. sezony i otrzymała 88 odcinków. Premierę miała w 1993 roku i już wtedy w pewien sposób "rozbiła internet." A to wszystko zasługa Teri Hatcher.

Teri Hatcher wspomina zdjęcie, które "rozbiło internet"

Chodzi o niesławną sesję zdjęciową, która miała promować serial. Na jednym ze zdjęć aktorka była owinięta peleryną Supermana. Fotografia sugerowała, że poza nią nie miała nic na sobie. Zdjęcia z tej sesji nabrały popularności, a to wyżej opisane stało się najczęściej pobieranym zdjęciem w internecie w tamtym czasie. Aktorka odniosła się do tej sytuacji po latach:

Rozbiłam internet, gdy mieliśmy jeszcze telefony na kabel. Nie uważam, że to była moja zasługa. Pamiętam sesję zdjęciową, która miała promować ten serial. Potrwała cały dzień. Miałam na sobie białą bluzkę i ołówkową spódnicę, ponieważ Lois jest reporterką z Daily Planet. Miałam jeszcze dookoła siebie pelerynę. Dopiero podczas ostatnich zdjęć ktoś powiedział: "Możemy spróbować z peleryną, ale bez bluzki?" Pomyślałam: "Co to sugeruje? Dlaczego Lois miałaby być nago pod peleryną?" Zrobiliśmy to tylko dla hecy, ale efekt był bardzo sugestywny. Teraz jestem o wiele starsza, ale nadal czuję dumę z tego powodu.

