Człowiek ze stali nie żyje. Teaser finałowego sezonu Superman i Lois

fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja The CW powoli przygotowuje widzów na finałowy sezon Superman i Lois. W aplikacji tej stacji pojawił się nowy teaser, który prezentuje kilka scen z nadchodzących odcinków. Poświęcają czas konsekwencjom śmierci Supermana z finału trzeciej serii. Nie brak też Lexa Luthora. Nadal jest to teaser, a pełny zwiastun ma zadebiutować w weekend najpierw na San Diego Comic-Con 2024, a potem w sieci.

Superman i Lois - teaser 4. sezonu

Superman i Lois - informacje o ostatnim sezonie

Finałowy sezon Superman i Lois to już oficjalny i definitywny koniec Arrowverse, ponieważ jest to ostatni serial związany z tym uniwersum. Powstało ono w 2012 roku wraz z Arrow i doczekało się wielu popularnych seriali, które po latach straciły na jakości, oglądalność ich spadła, a krytyka widzów była coraz większa. Superman i Lois to był jedyny serial, który utrzymał dobry poziom przez wszystkie sezony i był doceniany przez widzów oraz krytyków. Wraz ze zmianą władz w DC Studios czeka widzów nowe otwarcie, gdyż James Gunn oraz Peter Safran tworzą uniwersum DCU, którego historie będą ze sobą powiązane. Mają być opowiadane w filmach, serialach i grach.

Superman i Lois - premiera w USA odbędzie się 17 października. Na start dwa odcinki.