Loki - co Thor pomyślałby o bracie po finale 2. sezonu? Jest odpowiedź

Tom Hiddleston w rozmowie z portalem Screen Rant został spytany to, co Thor pomyślałby o swoim bracie po finale 2. sezonu Lokiego, w którym Bóg Podstępu udowodnił, że wreszcie można go nazwać superbohaterem. Komentarz aktora znajdziecie poniżej.

Minęło sporo czasu, od kiedy bohaterowie widzieli się w MCU. Thor nadal uważa, że Loki został zabity przez Thanosa, tym razem na zawsze. Nic dziwnego, że fani nie mogą doczekać się, aż dojdzie do ich ponownego spotkania. Szczególnie, że Bóg Podstępu w finale 2. sezonu Lokiego poświęcił się, by zapewnić stabilność multiwersum.

Loki - co Thor pomyślałby o bracie po finale 2. sezonu?

Świetne pytanie. Myślę, że na pewno byliby sobą zaskoczeni. W pewnym sensie, Thor i Loki nigdy nie byli tak od siebie oddaleni, a jednocześnie tak blisko. Przeszli przez tak wiele, tyle rzeczy ich spotkało. Musieli wiele znieść i wycierpieć. Ale to ciekawe, prawda? Jak ludzie się zmieniają i idą do przodu, jeśli są na tyle odważni, by pogodzić się ze swoją przeszłością i przyznać do własnych błędów. Czasem tym, którzy są najbliżej siebie, najtrudniej jest zaakceptować to, że się zmieniłeś; uparcie trzymają się starszej wersji ciebie. To na pewno byłaby ciekawa rozmowa.

