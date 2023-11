Loki - dlaczego ostatnie słowa bohatera mają tak ogromne znaczenie? Tom Hiddleston wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Reklama

Loki zakończył się w emocjonalny, ale satysfakcjonujący sposób. Bóg Podstępów ostatecznie podejmuje decyzję, aby uratować Wrzeciono na własną rękę i spełnić "szczytny cel". Zanim jednak tego dokonuje, bohater odwraca się i po raz ostatni zwraca się do Sylvie i Mobiusa. Tom Hiddleston wyjaśnił w podcaście Happy Sad Confused, dlaczego ostatnia kwestia Lokiego ma tak ogromne znaczenie.

Loki - Hiddleston o finalnych słowach bohatera

"Wiem czego chcę. Wiem, jakim bogiem muszę się stać. Dla was. Dla nas wszystkich." - tak brzmią ostatnie słowa Lokiego, zanim ratuje ginące linie czasu i tworzy wielkie Drzewo życia. Dzięki temu bohater staje się odpowiedzialny za ochronę całego multiwersum.

Hiddleston przypomina, że Loki już wcześniej wypowiedział powyższe słowa. Ich powtórzenie sprawia, że historia bohatera zatacza koło.

- To zdanie, które Loki wypowiada do Odyna na końcu Thora. Jest to forma błagalnej prośby o pomoc ze strony syna, który nie czuje, że nigdzie nie przynależy. Tym razem Loki przeżył ten moment i zrozumiał coś znacznie głębszego. Już wie, co musi zrobić. Coś, co nie dotyczy jego, a innych.

Finałowa kwestia Lokiego jest kwintesencją tego, kim bohater stał się przez te 12 lat. Z samolubnego, żądnego władzy złoczyńcy został altruistą, który przejął tron nad multiwersum, aby uratować swoich przyjaciół.

Loki - zdjęcia z finału 2. sezonu

Loki - sezon 2, odcinek 6

Zobacz także:

Loki - serial dostępny na Disney+.